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فيديو: استشهاد والدة الصحفي أحمد البطة وعدد من أفراد عائلته في قصف على خانيونس

الإثنين 08 يناير 2024 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: استشهاد والدة الصحفي أحمد البطة وعدد من أفراد عائلته في قصف على خانيونس



غزة/سما/

استشهدت والدة مراسل "التلفزيون العربي" في غزة أحمد البطة وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي على مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وتشن قوات الاحتلال قصفًا عنيفًا على مختلف قطاع غزة، ويتركز بشكل خاص على خانيونس التي أعلن فيها عن استشهاد 22 مواطنًا منذ صباح اليوم فقط.

وسبق أن أعلن أحمد البطة قبل أيام قليلة استشهاد عدد من أقاربه وأبناء عمومته بعد استهداف منزل كانوا موجودين فيه قرب كلية العلوم والتكنولوجيا في خانيونس.

 

ويوم أمس، أعلن عن استشهاد الصحافيان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا بعد قصف مركبة كانا يستقلانها، فيما أعلن بعد ذلك بساعات عن استشهاد الصحافي علي أبو عجوة إثر قصف إسرائيلي على غزة.

 
 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء الصحافيين في قطاع غزة وصل إلى 110 منذ بدء الحرب، فيما قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر في وقت سابق إن "ما يحدث في قطاع غزة أكبر مجزرة في تاريخ وبحق الإعلام في العالم في أقصر فترة زمنية".

وقالت لجنة الحريات في النقابة في بيان بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول، إن الأدلة والشواهد تشير إلى تعمد الاحتلال ارتكاب الجرائم بحق الصحافيين في غزة، مؤكدة أن مسلسل الاستهداف لا يتوقف عند الاستهداف الشخصي للصحافيين بل يطاول عائلاتهم. ووفقًا للبيان، فإن "المئات من عائلات الصحافيين استشهدوا في قصف منازلهم ثمنا لمهنة أبنائهم".

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 94 يومًا، مخلفًا أكثر من 22 ألفًا و800 شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، ودمارًا كبيرًا في البنية التحتية في القطاع، وأوضاعاً إنسانية في غاية الصعوبة.

 

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