الصحة العالمية تصف المشاهد داخل مستشفيات غزة بـ"المروعة"

غزة/سما/

مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لجأ عشرات الآلاف من الأهالي إلى مستشفيات غزة، التي تكافح أيضاً من أجل علاج المصابين جراء الغارات الإسرائيلية اليومية.

13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة تعمل وبشكل جزئي، حسب ما أفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

في التفاصيل، قال الموظف في مستشفى شهداء الأقصى عمر الدرعاوي إن المنشأة تعرضت للقصف عدة مرات في الأيام الأخيرة، مضيفاً أن آلاف الأشخاص غادروا بعد انسحاب جماعات الإغاثة، وأن المرضى تركزوا في طابق واحد حتى يتمكن الأطباء المتبقون من رعايتهم بسهولة أكبر.

وأردف قائلاً: "لدينا أعداد كبيرة من الجرحى الذين لا يستطيعون الحركة.. إنهم بحاجة إلى رعاية خاصة غير متوفرة".



ويصل المزيد من القتلى والجرحى يومياً إلى المستشفى، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في وقت مبكر اليوم الاثنين، إن 73 جثة و99 جريحاً نقلوا إلى المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

من جانبه، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في بيان، إن موظفي المنظمة الذين زاروا المستشفى، أمس الأحد، لاحظوا "مشاهد مروعة لأشخاص من جميع الأعمار يعالجون على أرضيات ملطخة بالدماء وفي ممرات فوضوية.. حمام الدم في غزة يجب أن ينتهي".

وبات الوضع أكثر خطورة في شمال غزة، الذي عزلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عن بقية القطاع في أواخر أكتوبر/تشرين الأول. وجرى هدم أحياء بأكملها، وفر مئات الآلاف من الأشخاص، بينما يواجه من بقوا نقصا حادا في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.



قالت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر، الأحد، إنها لم تتمكن من إيصال الإمدادات إلى شمال غزة منذ 12 يوماً، مضيفة أن "القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريبا توصيل الإمدادات الطبية بشكل منتظم وآمن في جميع أنحاء غزة، بخاصة في الشمال".

ومنذ بداية العدوان على غزة، استشهد أكثر من 22 ألفاً و800 فلسطيني وأصيب أكثر من 58 ألفاً آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.