بن غفير منتقدا غالانت: عمليات محدودة في غزة تعني الانتقال إلى حرب استنزاف.. هكذا لا ننتصر

القدس المحتلة/سما/

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد تصريحات قال فيها إن إسرائيل تستعد للانتقال إلى "العمليات الخاصة" بقطاع غزة.



وقال بن غفير في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين: "التقارير والمقابلات في الخارج التي أفادت بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قرر إنهاء المرحلة القوية والانتقال إلى نشاط محدود في غزة، هي في الواقع إعلان عن نهاية حرب الردع والانتقال إلى حرب الاستنزاف".



ومضى وزير الأمن القومي، قائلا: "الكابينت ليس لديه تفويض للإعلان عن ذلك، فهذه ليست الطريقة التي سننتصر بها".

وفي وقت سابق اليوم، قال غالانت، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي سينتقل من "المناورة المكثفة إلى العمليات الخاصة"، في شمال قطاع غزة.



وأضاف غالانت: "نحن قريبون من المرحلة التالية في شمالي القطاع، بما في ذلك مدينة غزة. علينا أن نأخذ في الاعتبار العدد الكبير من المدنيين. يجب أن تخضع التكتيكات العسكرية لتعديلات. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا لن نستسلم".