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اغتيال مسؤول بارز في حزب الله وصافرات الإنذار تدوي في الشمال

الإثنين 08 يناير 2024 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال مسؤول بارز في حزب الله وصافرات الإنذار تدوي في الشمال



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام لبنان بأن غارة إسرائيلية أطلقت من طائرة مسيرة صباح اليوم استهدفت مركبة على طريق محلة الدبشة في بلدة خربة سلم قضاء بنت جبيل أسفرت عن ارتقاء شهيدين بعد إطلاق صاروخ موجه تجاهها.

وأكدت وكالة "فرانس برس" للأنباء مقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان اليوم الإثنين.

ولفتت تقارير إلى أن المسؤول العسكري في حزب الله هو وسام حسن طويل "الحاج جواد" من وحدة "رضوان" عالية التدريب.

كما أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدة عديسة وتلة العويضة بالقذائف الفسفورية اليوم الإثنين.

وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات من سلاح الجو هاجمت مواقع تتبع لحزب الله جنوب لبنان.

وأضاف الجيش، أن، "صاروخا مضاد للدروع أُطلق قبل قليل من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة كريات شمونة، وردا على ذلك، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بشن غارات على مناطق من الأراضي اللبنانية".

ومن جهته، أعلن حزب الله عن استهداف موقعين إسرائيليين مساء اليوم الإثنين، وقال في بيان له، إن، "مقاتليه استهدفوا ‌‏‌‌‌‏"عند الساعة 11:00 من ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 موقع حدب ‏البستان بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وذكر في بيان ثان أنه استهدف "عند الساعة 11:40 من ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

ودوت صافرات الإنذار ظهر اليوم الإثنين عند الحدود الشمالية مع لبنان.

#الشمال #حزب الله #صافرات الإنذار #لبنان
الشمال

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