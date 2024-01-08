جيش الاحتلال يعلن الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة..

غزة / سما /

أعلن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، أن “إسرائيل” ستنتقل إلى مرحلة ثالثة “طويلة” من الحرب على قطاع غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هجوم حركة حماس المفاجئ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، “هزّ بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن”.

وزير الجيش الإسرائيلي، قال لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن القوات الإسرائيلية ستتحوّل مما أسماه “مرحلة المناورة المكثفة في الحرب” إلى “أنواع مختلفة من العمليات الخاصة”، دون تحديد موعد البدء بذلك، أو إعلان تفاصيل عن هذه العمليات، لكنه حذّر من أن “الفصل التالي من الحرب سيستمر لفترة أطول”.

“القناة 12” الإسرائيلية، ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته، سيطلب من نتنياهو أن تعلن “إسرائيل” علناً عن نهاية “المرحلة القتالية” من الحرب في غزة، والانتقال إلى المرحلة التالية التي تتركز على شن الغارات المركّزة.

أما صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقالت إنه رغم أن “إسرائيل” بدأت المرحلة الثالثة، إلا أنها لم تعلن عنها رسمياً، ويريد الأمريكيون منها أن تفعل ذلك “علناً”، وهو ما قد يخفض من التصعيد مع حزب الله في الجبهة الشمالية.

وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من “القصف الكثيف إلى القصف المحدود، وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود”.

ويصل بلينكن إلى إسرائيل، مساء اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها بـ”مجلس الحرب” يوم غد الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء، في إطار جولة بالمنطقة لبحث تطورات الحرب على غزة ومنع توسعها.

غالانت: هجوم حماس في 7 أكتوبر هزّ الإسرائيليين بشدة

في تعليقه على عملية “طوفان الأقصى”، قال غالانت إن هجوم “حماس” المفاجئ على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر “هزّ بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن، وغيّر بشكل عميق الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم من حولهم”.

كما اعتبر غالانت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 “الأكثر دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ عام 1945″، مضيفاً أن “هجوم حماس”، “مثّل فشلاً كبيراً في الردع”.