مستوطنون يعتدون على أراض في عرب المليحات

اريحا / سما /

قام مستوطنون بحماية جيش الاحتلال اليوم الاثنين، بزرع زوايا حديدية بمحاذاة مساكن المواطنين في عرب المليحات، غرب أريحا.

وأفاد المشرف لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، أن المستوطنين قاموا بزراعة هذه الزوايا الحديدية بهدف استفزاز المواطنين وتوسيع سيطرتهم على أراضيهم في عرب المليحات بنهاية طريق المعرجات غرب أريحا.

وأوضحت المصادر، أن المواطنين تصدوا لمحاولات المستوطنين، وطالبوا بوقف هذه الاعتداءات على أراضيهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لتوسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.