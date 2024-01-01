إصابة عسكري أردني بإطلاق نار على المستشفى الميداني بخان يونس

غزة / سما /

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الاثنين، إصابة الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/٢ خانيونس جنوب قطاع غزة، بعيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى.



وأضاف الناطق الرسمي أنه تم إجراء الاسعافات اللازمة للمصاب، وسيتم اجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب وحالته العامة مستقرة.



وأكد الناطق الرسمي أنه لا توجد أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير، وأن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.