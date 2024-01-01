  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة عسكري أردني بإطلاق نار على المستشفى الميداني بخان يونس

الإثنين 08 يناير 2024 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عسكري أردني بإطلاق نار على المستشفى الميداني بخان يونس



غزة / سما /

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الاثنين، إصابة الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/٢ خانيونس جنوب قطاع غزة، بعيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى.

وأضاف الناطق الرسمي أنه تم إجراء الاسعافات اللازمة للمصاب، وسيتم اجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب وحالته العامة مستقرة.

وأكد الناطق الرسمي أنه لا توجد أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير، وأن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.

#بلدية خان يونس #المستشفى الميداني الأردني

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: الجيش انتقل رسميًا إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

مباحثات مصرية إسرائيلية بشأن المنطقة الحدودية: إحياء مشروع تم طرحه في فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك

أكبري: واشنطن بعثت لطهران رسالة مع وفد خليجي وعرضت تسوية كبرى في المنطقة

تخوف امريكي كبير من نتنياهو قد يؤدي الي انهيار القوات الإسرائيلية

مستشار قائد فيلق القدس: المقاومة بغزة ستحصل قريبًا على أنظمة دفاعية

فيديو: المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف "هدف حيوي" في حيفا بصاروخ "الأرقب"

بلينكن: يجب أن يعود النازحون في غزة إلى ديارهم.. وقطر: اغتيال العاروري عقد مفاوضات التبادل

الأخبار الرئيسية

ابادة

ما تجب معرفته عن قضية الإبادة ضدّ إسرائيل المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

خيام

أونروا: أهالي غزة يعيشون ضغطا هائلا.. غزة تحوّلت لمدينة خيام

نتنياهو

غاضبا من "التسريبات"... نتنياهو يطالب بإخضاع المسؤولين لاختبار كشف الكذب

659b0a2d423604128065c1c7

أكبري: واشنطن بعثت لطهران رسالة مع وفد خليجي وعرضت تسوية كبرى في المنطقة

18 شهيدا بقصف الاحتلال عدة منازل في دير البلح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية