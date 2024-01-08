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شاهد .."معاريف": احتراق 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني إثر انفجار غامض

الإثنين 08 يناير 2024 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .."معاريف": احتراق 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني إثر انفجار غامض



سما / وكالات /

تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن "اندلاع حريق في جزيرة قشم جنوب إيران أتى على 16 سفينة تابعة للحرس الثوري بينها سفينة استطلاع، إثر انفجار غامض".

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه تم الإبلاغ مساء أمس الأحد عن انفجار غامض في القاعدة البحرية للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم، وأدى إلى تضرر 16 سفينة تقل عسكريين متجهين للحوثيين في اليمن.

وفي مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية عدة سفن مشتعلة، ودخان كثيف يتصاعد من المكان.

وكتب موقع balatarin الإيراني: "ذكرت عدة قنوات إسرائيلية أنه وفقا لتقارير غير مؤكدة، لحقت أضرار جسيمة بـ16 سفينة تابعة لجماعة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك سفينة تجسس كانت تساعد في عمليات الحوثيين".

 

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