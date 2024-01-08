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بوليفيا تلتحق بجنوب إفريقيا في مقاضاة إسرائيل على الإبادة الجماعية في غزة

الإثنين 08 يناير 2024 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوليفيا تلتحق بجنوب إفريقيا في مقاضاة إسرائيل على الإبادة الجماعية في غزة



سما / وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا.

بوليفيا تلتحق بجنوب إفريقيا في مقاضاة إسرائيل على الإبادة الجماعية في غزة
 

وأعلنت محكمة العدل الدولية في وقت سابق أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل  على "أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

وجاء في بيان محكمة العدل الدولية: "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

وذكرت صحيفة "هآرتس" في وقت لاحق أن إسرائيل وكّلت محاميا بريطانيّا للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية في ادعاء جنوب إفريقيا على تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

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