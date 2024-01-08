نتنياهو يطالب بإخضاع المسؤولين لاختبار كشف الكذب

القدس المحتلة / سما /

اشتكى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مما وصفه بـ"وفاء التسريبات" الذي تعاني منه حكومة الاحتلال، مطالبا بإقرار مشروع قانون لإجراء اختبار "كشف الكذب" للمسؤولين الاسرائيليين المشاركين بالنقاشات والاجتماعات الحكومية.



وقال نتنياهو" لدينا وباء من التسريبات، ولست مستعدا للاستمرار على هذا النحو، إنها ظاهرة لا تطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا"، وفقا لما نقلته القناة "12" الإسرائيلية.



وأضاف: "لذلك، وجهت بالترويج لقانون ينص على أن كل من يحضر مناقشات حكومية أو أمنية، سيخضع لجهاز كشف الكذب".



يأتي ذلك عقب تسريب خلافات حادة بين قادة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.