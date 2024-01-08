مسؤول اسرائيلي: الجيش المتواجد على حدود لبنان يفتقر للكفاءة والاستعداد

القدس المحتلة / سما/

نشر مفوض شكاوى جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق “يتسحاق بريك” مقالًا في صحيفة “معاريف” العبرية أكد خلاله أن جيش الاحتلال المتواجد على الحدود الشمالية مع لبنان يفتقر للكفاءة والاستعداد.

وأضاف “بريك” في مقاله، “بينما يقوم وزير الدفاع ورئيس الأركان والمتحدث باسم جيش الاحتلال بإبلاغ الجمهور كل يوم ومساء على القنوات التلفزيونية بأن الجيش جاهز أكثر من أي وقت مضى للتعامل مع منظمة حزب الله في الشمال، فإن حقيقة ما هو موجود ما يحدث اليوم على الحدود الشمالية يمكن سماعه من وحدات الاحتياط التي تحتل الخط الشمالي اليوم والوحدات التي خدمت في الخدمة العملياتية قبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب”.

وأردف، “قمت بزيارة جميع المراكز الحدودية اللبنانية ومرتفعات الجولان لمدة أسبوعين، قمت بزيارة كل نقطة استيطانية لمدة أربع ساعات، ووجدت عدم الكفاءة والافتقار التام للاستعداد لدى النقاط الاستيطانية”.

وتابع، “تم استدعاء وزير الجيش، ورئيس الأركان، وقائد القيادة الشمالية للتوضيح. جلست أيضًا بوضوح وعرضت النتائج التي توصلت إليها، لن أقوم بتفصيل ما قيل في الغرفة، لكنني سأقول فقط أنه كان من المحرج للغاية سماع الرد المتلعثم لرئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية على الإغفال الرهيب الذي وجدته في القطاع الأكثر أهمية في الجيش على الحدود الشمالية”.

وأضاف، “بحسب تقرير جنود السرية الاحتياطية الذين خدموا في المواقع الحدودية الشمالية، قبل ثلاثة أشهر من اندلاع حرب (السيوف الحديدية)، لم يتغير شيء نحو الأفضل فحسب، بحسب الوثيقة التي كتبوها، بل العكس صحيح أن التدهور استمر بكامل قوته، وهو مستمر حتى يومنا هذا”..