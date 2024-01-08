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"إنقاذ الطفولة": نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة

الإثنين 08 يناير 2024 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إنقاذ الطفولة": نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة



غزة / سما /

قالت منظمة "إنقاذ الطفولة" إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان لها، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد بأن 1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ بداية الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف البيان، أن معظم العمليات الجراحية للأطفال أجريت دون تخدير، كما أشارت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر والمعدات الطبية في القطاع.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، الذي قال إن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

#غزة #إنقاذ الطفولة #الاحتلال

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