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18 شهيدا بقصف الاحتلال عدة منازل في دير البلح

الإثنين 08 يناير 2024 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
18 شهيدا بقصف الاحتلال عدة منازل في دير البلح



غزة/سما/

 استشهد 18 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال عدة منازل في مدينة دير البلح ومحيطها.

وأفادت مصادر طبية، بوصول 18 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة لعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، والمفقودين، بعد استهداف طيران الاحتلال لعدة منازل في دير البلح وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

كما أطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

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