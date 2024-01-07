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اعتصام أمام البرلمان الآيسلندي نصرة لفلسطين

الإثنين 08 يناير 2024 06:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتصام أمام البرلمان الآيسلندي نصرة لفلسطين



ريكيافيك/سما/

تجمع عدد من الأشخاص أمام البرلمان الآيسلندي في مدينة ريكيافيك من بينهم أعضاء في البرلمان، نصرة لفلسطين، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة مالمو السويدية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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