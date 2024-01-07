جندي إسرائيلي يستعرض بطولاته بغزة قبل أن يهرب لحظة الاشتباك (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لهروب جندي ومراسل للاحتلال في غزة، خلال مقابلة للترويج للسيطرة على الوضع في القطاع.



وخلال ادعاء الجندي أن القتال في غزة أمر مختلف، والجميع موحد وفق زعمه، فوجئ بأصوات اشتباكات، وبدا الذعر على وجهه ووجه المراسل الذي سأله: هل نحن بخير؟





لكن الجندي نهض مسرعا وأبلغه أن عليه الاختباء؛ لأن هناك اشتباكا، فيما لم يجدا فرصة بسبب شدة الاشتباك للدخول إلى الدبابة، فتوجها إلى ركام أحد المنازل للاختباء فيه.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تواجه مقاومة ضارية من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتكبدت خسائر كبيرة في صفوف الضباط والجنود منذ الغزو البري.



وبلغت حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ عملية طوفان الأقصى حتى الآن، 510 قتلى، فضلا عن مئات المصابين، الكثير منهم إصابته خطيرة، فضلا عن المصابين بمشاكل نفسية نتيجة ما واجهوه على يد المقاومة في القطاع.