الإعلام الحكومي بغزة يدعو لعلاج 6 آلاف جريح في الخارج "بشكل فوري وعاجل"

غزة/سما/

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إلى فتح معبر رفح، وتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج “بشكل فوري وعاجل”، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح صحافي، وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحرب الإسرائيلية أخرجت “30 مستشفى عن الخدمة تماما”.



ولفت إلى أن أعداد الإصابات بين الفلسطينيين بلغت “أكثر من 58 ألف إصابة، بينها 6 آلاف إصابة إنقاذ حياة، وقرابة 5 آلاف إصابة خطيرة”.



وناشد المكتب الإعلامي، “الأشقاء في مصر بفتح معبر رفح بشكل عاجل، والموافقة على تحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج فورا، لعدم مقدرة المستشفيات في قطاع غزة على علاج هذا العدد الهائل من الجرحى، أصحاب الإصابات الحرجة والخطيرة”.



وأوضح أنه “يتم السماح يوميا بتحويل من 10 إلى 20 جريحا فقط، وهذا العدد القليل يعمل على تفاقم المعاناة للجرحى الذين تزداد أعدادهم بالمئات بشكل يومي”.



كما وجه مناشدة مصر “بتحسين آلية الموافقة على تسفير وتحويل الجرحى لتصبح بالمئات والآلاف بدلاً من الموافقة على بضع عشرات فقط”.



وطالب المكتب الإعلامي الحكومي “المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل”.



وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة بغزة، في بيان، إن سعي إسرائيل لإخراج مشفى “شهداء الأقصى” وسط قطاع غزة عن الخدمة، بمثابة “حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى”.



ومساء السبت، أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” سحب موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، بما في ذلك مستشفى “الأقصى”، على خلفية تزايد هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي صعد مؤخرا من هجماته على المنظومة الصحية داخل القطاع.



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.