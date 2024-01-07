  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرايا القدس مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية مكثفة

الأحد 07 يناير 2024 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية مكثفة



غزة/سما/

قصفت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أسدود المحتلة والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية مكثفة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في أسدود ونيرعام والمدن المحتلة جنوب فلسطين المحتلة.


يأتي ذلك، في وقت تواصل في سرايا القدس والمقاومة تنفيذها عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال في كل محاور القتال في القطاع، وتكبيده خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي بيانات منفصلة عبر تيليغرام أعلنت سرايا القدس مايلي :

سرايا القدس: قصفنا "ناحل عوز" و "صوفا" و "حوليت" برشقات صاروخية متزامنة.
سرايا القدس: قصفنا تمركزا لآليات وجنود العدو في محور التقدم بمخيم المغازي وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون.
سرايا القدس: قصفنا تحشداً لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 في منطقة الكتيبة وسط خانيونس.
سرايا القدس: تاسعة البهاء حاضرة.. قصفنا "سديروت" و"نير عام" ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة.
 

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

إدانات ومطالب بإلغاء تكريم شاعر فلسطيني شارك في تأبين جندي للاحتلال قتل في غزة (فيديو)

شاهد: جيش الاحتلال ينشر صورة جديدة يزعم أنها لمحمد الضيف

مُحلِّلٌ إسرائيليٌّ: الجيش متعثِّر ومكشوف أمام المقاومة بغزة التي ستُجبِره على الانسحاب..

المقاومة تكشف آلية تواصل "الشاباك" مع عملائه في غزة

تهديدات نصر الله "أساسها متين".. تقرير عبري يرصد قدرات "حزب الله" العسكرية

تخوف امريكي كبير من نتنياهو قد يؤدي الي انهيار القوات الإسرائيلية

مباحثات مصرية إسرائيلية بشأن المنطقة الحدودية: إحياء مشروع تم طرحه في فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك

الأخبار الرئيسية

F-tWYaGXQAABxmB

واللا العبري: الجيش انتقل رسميًا إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

photo_2024-01-07_20-25-45

رئيس أركان جيش الاحتلال يلوّح بالحرب: نجبي ثمنا متصاعدا من حزب الله

659ad15d4c59b708b7013b7b

فيديو: المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف "هدف حيوي" في حيفا بصاروخ "الأرقب"

بلينكن: يجب أن يعود النازحون في غزة إلى ديارهم.. وقطر: اغتيال العاروري عقد مفاوضات التبادل

photo_2024-01-07_17-42-39

إصابة مستوطنة بعد قصف للمقاومة على غلاف غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية