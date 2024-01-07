سرايا القدس مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية مكثفة

غزة/سما/

قصفت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أسدود المحتلة والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية مكثفة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في أسدود ونيرعام والمدن المحتلة جنوب فلسطين المحتلة.



يأتي ذلك، في وقت تواصل في سرايا القدس والمقاومة تنفيذها عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال في كل محاور القتال في القطاع، وتكبيده خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي بيانات منفصلة عبر تيليغرام أعلنت سرايا القدس مايلي :

سرايا القدس: قصفنا "ناحل عوز" و "صوفا" و "حوليت" برشقات صاروخية متزامنة.

سرايا القدس: قصفنا تمركزا لآليات وجنود العدو في محور التقدم بمخيم المغازي وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون.

سرايا القدس: قصفنا تحشداً لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 في منطقة الكتيبة وسط خانيونس.

سرايا القدس: تاسعة البهاء حاضرة.. قصفنا "سديروت" و"نير عام" ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة.

