  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القسام": أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة

الأحد 07 يناير 2024 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام": أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة



غزة/سما/

 أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، إيقاع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافهم في مناطق القتال بقطاع غزة.


وقالت “القسام”، في بيان نشرته على منصة تلغرام، إن مقاتليها بعد “عودتهم من خطوط القتال شرق البريج (وسط القطاع) أكدوا إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد استهداف دبابتين من نوع ميركافا، وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105”.


وأضافت أن المقاتلين تمكنوا من “تفجير نفقين في جنود الاحتلال، وحقل ألغام، في قوة راجلة مكونة من 7 جنود”.


وأوضحت القسام، أن كتائبها “دكّت تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة، بمدينة خان يونس (جنوب) بقذائف الهاون”.


ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

إدانات ومطالب بإلغاء تكريم شاعر فلسطيني شارك في تأبين جندي للاحتلال قتل في غزة (فيديو)

شاهد: جيش الاحتلال ينشر صورة جديدة يزعم أنها لمحمد الضيف

مُحلِّلٌ إسرائيليٌّ: الجيش متعثِّر ومكشوف أمام المقاومة بغزة التي ستُجبِره على الانسحاب..

المقاومة تكشف آلية تواصل "الشاباك" مع عملائه في غزة

تهديدات نصر الله "أساسها متين".. تقرير عبري يرصد قدرات "حزب الله" العسكرية

نتنياهو: "ممنوع وقف الحرب" على غزة..

تخوف امريكي كبير من نتنياهو قد يؤدي الي انهيار القوات الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

F-tWYaGXQAABxmB

واللا العبري: الجيش انتقل رسميًا إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

photo_2024-01-07_20-25-45

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلوّح بالحرب: نجبي ثمنا متصاعدا من حزب الله

659ad15d4c59b708b7013b7b

فيديو: المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف "هدف حيوي" في حيفا بصاروخ "الأرقب"

بلينكن: يجب أن يعود النازحون في غزة إلى ديارهم.. وقطر: اغتيال العاروري عقد مفاوضات التبادل

photo_2024-01-07_17-42-39

إصابة مستوطنة بعد قصف للمقاومة على غلاف غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية