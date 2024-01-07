"القسام": أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، إيقاع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافهم في مناطق القتال بقطاع غزة.



وقالت “القسام”، في بيان نشرته على منصة تلغرام، إن مقاتليها بعد “عودتهم من خطوط القتال شرق البريج (وسط القطاع) أكدوا إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد استهداف دبابتين من نوع ميركافا، وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105”.



وأضافت أن المقاتلين تمكنوا من “تفجير نفقين في جنود الاحتلال، وحقل ألغام، في قوة راجلة مكونة من 7 جنود”.



وأوضحت القسام، أن كتائبها “دكّت تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة، بمدينة خان يونس (جنوب) بقذائف الهاون”.



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.