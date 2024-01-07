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بلينكن: يجب أن يعود النازحون في غزة إلى ديارهم.. وقطر: اغتيال العاروري عقد مفاوضات التبادل

الأحد 07 يناير 2024 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: يجب أن يعود النازحون في غزة إلى ديارهم.. وقطر: اغتيال العاروري عقد مفاوضات التبادل



واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينك، يوم الأحد، إنه يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في غزة من العودة إلى ديارهم بأقرب فرصة، ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "لا يجب إجبار المدنيين في غزة على النزوح ونرفض التصريحات التي تتحدث عن إعادة توطين سكان غزة، ويجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في غزة من العودة إلى ديارهم بأقرب فرصة.

وأضاف: "ركزنا منذ اليوم الأول على تجنب اتساع النزاع...يجمعنا التزام بضمان عدم توسع النزاع وعدم ظهور جبهة جديدة في المنطقة.

ولفت إلى أن هجمات الحوثيين أثرت بشكل مباشر على مصالح أكثر من 40 دولة وتعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية

وقال :"سنستمر في الدفاع عن الأمن البحري في المنطقة لضمان التدفق الحر للتجارة.

وأشار إلى أن قطر لعبت دورا أساسيا في المفاوضات التي أدت إلى إطلاق أكثر من 100 رهينة من غزة، مبينا أن الولايات المتحدة ستعمل بلا كلل حتى عودة باقي الرهائن إلى ذويهم.

وتابع:" حققنا بعض التقدم في توصيل مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ونناقش مع إسرائيل الحاجة لبذل كل ما يمكن لتوصيل مزيد من المساعدات إلى غزة وتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن 90% من السكان في غزة يواجهون نقصا في الغذاء والزيادة الفورية للمساعدات أمر أساسي.

وشدد على أنه من المهم للغاية أن تقوم إسرائيل بالمزيد لحماية المدنيين وضمان وصول مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، مشيرا إلى أنه مع تقليص حجم العمليات العسكرية في غزة سيكون هناك تدفق للمزيد من المساعدات الإنسانية

وأكد بلينكن أنه من مصلحة جميع دول المنطقة ألا يحدث توسع للصراع بغزة، مضيفا: "يجب العمل على إحلال سلام وأمن دائمين.

وأشار بلينكن إلى أن عدد كبير للغاية من الصحفيين يُقتل في غزة، وقال: " أشعر بأسف كبير للخسارة التي يشعر بها زميلكم وائل الدحدوح.

وأضاف: "ما يواجهه مراسل الجزيرة وائل الدحدوح مأساة حقيقية.

 وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية القطري  خلال المؤتمر الصحفي: " حذرنا منذ البداية على احتمالية اتساع رقعة الصراع وشددنا على ضرورة إيقاف الحرب

وأضاف: "هدفنا الأسمى هو إيقاف الحرب في غزة وتسعى دولة قطر للوصول إلى تهدئة

أما بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى قال:" نمر بتحديات في المفاوضات الجارية ووقوع هجوم ضد أحد كبار قادة حماس يعقد العملية

وأضاف:" لن نستسلم ونحاول الوصول لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن

وتابع:" نرى أن الأولوية حاليا هي إنهاء الحرب في غزة ونريد أن نرى حلا دائما للشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية القطري   إدانة كل من يدعو إلى تهجير الفلسطينيين..

وبشأن المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي قال: "بحثت مع بلينكن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف: "المحادثات مع بلينكن تناولت منع توسع الصراع بالإضافة إلى ملف الرهائن لدى حماس.

وأكد أن اتساع رقعة الصراع في المنطقة أومر وارد ويجب العمل لمنع ذلك، مشيرا إلى  أن الأحداث الأخيرة سواء في لبنان او سوريا مدانة وهي انتهاك لسيادة الدول.

#بلينكن

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