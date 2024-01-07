إصابة مستوطنة بعد قصف للمقاومة على غلاف غزة

غزة/سما/

أعلن سلطات الاحتلال إصابة مستوطنة عقب سقوط قذيفة صاروخية على منزلها في غلاف غزة. وقبل ساعة، أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صاروخية جديدة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ردا على استهداف الاحتلال المتواصل للمدنيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، لليوم الـ93 على التوالي، مستهدفا منازل ومراكز تؤوي نازحين.

واستشهد العشرات من المدنيين في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في خانيونس والمغازي جنوب قطاع غزة.

وحتى الأحد، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا، فضلا عن دمار واسع جدا في البنى التحتية والمنازل والمنشآت.

في المقابل، يتكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الآليات والأرواح على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال توغلاته البرية التي تتم مقابلتها بتصد فلسطيني عنيف.

واستشهد الصحفي في قناة الجزيرة حمزة الدحدوح، نجل مدير مكتب القناة في قطاع غزة وائل الدحدوح، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقله غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه يدين "الجريمة بأشد العبارات"، مضيفا أن "هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية".

