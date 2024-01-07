ألمانيا: "حل الدولتين" سبيل السلام الدائم في الشرق الأوسط

برلين/سما/

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى وجوب تجربة كافة الوسائل لتحقيق مبدأ حل الدولتين في المنطقة، من أجل ضمان السلام الدائم في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتبها، قبيل جولة لها في منطقة الشرق الأوسط تشمل إسرائيل وفلسطين، تبدأ الأحد.

كما دعت الوزيرة الألمانية إلى "وضع حد للمأساة الإنسانية وإخراج المنطقة من دائرة العنف الأبدية".

وأوضحت أن الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، خطير للغاية، مضيفةً: "يجب أن ينتهي الإرهاب ويجب أن تنتهي محنة الناس. ويجب أن تخرج المنطقة من دائرة العنف الأبدية. لقد حان الوقت لوضع الأسس النهائية للسلام والأمن المستدامين".

وأشارت إلى وجود حاجة ماسة إلى تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتاً إلى وفاة أعداد كبيرة من المدنيين في الاشتباكات.

ودعت بيربوك أطراف الصراع إلى إلقاء السلاح، مبينةً أن السكان في غزة والضفة الغربية بحاجة إلى الأمن والكرامة وفرصة تقرير المصير.

وتابعت: "هناك حاجة ملحة لمزيد من المساعدات الإنسانية في غزة لمواجهة الجوع الشديد والأوبئة المنتشرة وبرد الشتاء. ومن ناحية أخرى، يتعين على إسرائيل التي لها حق الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، أن توفر حماية أفضل للمدنيين في عملياتها العسكرية".

وذكرت بيربوك أن الإسرائيليين والفلسطينيين يمكنهم أن يعيشوا معًا في سلام إذا رأى كل جانب أن أمنه هو أمن الآخر.

وقالت أيضا: "لن يكون هذا ممكنا إلا إذا قبل الجانبان معاناة الطرف الآخر. وواجبنا هو أن نحاول كل السبل للتوصل إلى حل الدولتين".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا ه