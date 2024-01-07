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الصحة بغزة: إخراج مشفى “الأقصى” عن الخدمة “حكم بالإعدام على الآلاف”

الأحد 07 يناير 2024 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: إخراج مشفى “الأقصى” عن الخدمة “حكم بالإعدام على الآلاف”



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن سعي إسرائيل لإخراج مشفى “شهداء الأقصى” عن الخدمة بمثابة “حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى”.

وذكرت صحة غزة في بيان، إن “الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإرهاب المرضى والطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى من خلال المسيّرات”.

وأشارت إلى أن “المسيرات الإسرائيلية تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى وتستهدف كل من يتحرك”.

وشددت على أن “الاحتلال الإسرائيلي يسعي لإخراج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيران المسيرات”. ونبهت إلى أن “الجرحى والمرضى يهربون من مستشفى شهداء الأقصى تحت نيران المسيرات الإسرائيلية”.

وتابعت: “خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى في المنطقة الوسطى” بقطاع غزة.

ومساء السبت، أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” سحب موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، بما في ذلك مستشفى “الأقصى”، على خلفية تزايد هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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