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الأونروا: استشهاد 142 موظفا من الأمم المتحدة منذ بدء العدوان

الأحد 07 يناير 2024 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: استشهاد 142 موظفا من الأمم المتحدة منذ بدء العدوان



غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن 142 موظفا للأمم المتحدة استشهدوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ93 على التوالي، لافتة النظر إلى أن عدد ضحايا العدوان من موظفي الأمم المتحدة هو الأعلى في تاريخ المنظمة الدولية.

وأوضحت الأونروا أن 130 منشأة ومدرسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر في القصف الإسرائيلي على جميع مناطق قطاع غزة، مبينة أن ما يحدث في غزة هو أخطر من نكبة عام 1948، بعد أن حول الاحتلال غزة إلى مكان لا يصلح للعيش.

وأشارت إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يتضورون جوعًا، وأن كارثة حلت بالأهالي فيها، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.

#الاونروا

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