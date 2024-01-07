أمير قطر يؤكد لبلينكن على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الدوحة/سما/

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على “ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى كافة مناطقه”.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مكتبه بقصر لوسيل في الدوحة التي يزورها حاليا الوزير الأمريكي، في إطار جولة شرق أوسطية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

كما جرى “مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، بحسب البيان.

وأكد أمير قطر خلال اللقاء “على ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة”.

ووصل بلينكن الدوحة قادما من الأردن وتركيا في إطار جولة تشمل أيضا الإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية.

وترعى الدوحة وواشنطن، إلى جانب القاهرة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى “حماس”، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة إلى القطاع.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.