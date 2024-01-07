  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مستشار قائد فيلق القدس: المقاومة بغزة ستحصل قريبًا على أنظمة دفاعية

الأحد 07 يناير 2024 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار قائد فيلق القدس: المقاومة بغزة ستحصل قريبًا على أنظمة دفاعية



غزة/سما/

أعلن مستشار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إيرج مسجدي، الأحد، عن قرب تزويد "المقاومة الفلسطينية" في غزة بأنظمة دفاعية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسجدي وهو سفير سابق لدى العراق في كلمة ألقاها بالمؤتمر الدولي بمناسبة اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، "سيحصل الفلسطينيون على أسلحة دفاعية".


وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم": "اليوم، يقاتل الفلسطينيون بالصواريخ، وسيتمكنون يومًا ما من وقف القصف الإسرائيلي والحصول على أسلحة دفاعية"، دون الكشف عن كيفية تزويد الفصائل الفلسطينية بتلك الأسلحة الدفاعية.


 

الأكثر قراءة اليوم

إدانات ومطالب بإلغاء تكريم شاعر فلسطيني شارك في تأبين جندي للاحتلال قتل في غزة (فيديو)

شاهد: جيش الاحتلال ينشر صورة جديدة يزعم أنها لمحمد الضيف

مُحلِّلٌ إسرائيليٌّ: الجيش متعثِّر ومكشوف أمام المقاومة بغزة التي ستُجبِره على الانسحاب..

المقاومة تكشف آلية تواصل "الشاباك" مع عملائه في غزة

تهديدات نصر الله "أساسها متين".. تقرير عبري يرصد قدرات "حزب الله" العسكرية

نتنياهو: "ممنوع وقف الحرب" على غزة..

تخوف امريكي كبير من نتنياهو قد يؤدي الي انهيار القوات الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

20240107042821

كم بلغت تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى الآن؟

photo_2024-01-07_16-36-43

"كالكاليست": "فاتورة باهظة" لإعادة إعمار مستوطنات غلاف غزة

photo_2024-01-07_14-38-13

اليوم 93 - حصيلة أضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

هكذا توفر الدعوات الإسرائيلية للتطهير العرقي دليلاً مجانياً لـ”العدل الدولية”

يديعوت: الحرب على غزة "الأغلى في تاريخ إسرائيل ولم تحقق أهدافها"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية