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أهارون باراك يمثل "إسرائيل" في هيئة قضاة المحكمة الدولية بدعوى الإبادة الجماعية في غزة

الأحد 07 يناير 2024 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهارون باراك يمثل "إسرائيل" في هيئة قضاة المحكمة الدولية بدعوى الإبادة الجماعية في غزة



القدس المحتلة/سما/

يمثل الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، إسرائيل، في هيئة قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

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وكانت إسرائيل قد اختارت الخبير البريطاني في القانون الدولي، البروفيسور مالكولم شو، برفية ثلاثة محاوين آخرين، لتمثيلها في دعوى جنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية التي تعقد أولى جلساتها للنظر بالدعوى ضد إسرائيل على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في حربها على غزة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري.

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