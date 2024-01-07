اليوم 93 - حصيلة أضرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، ارتفاع حصيلة عدد الشهداء إلى 22835، وإصابة 58416، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الوزارة قالت في بيان عبر منصة تليغرام: "اليوم الـ93 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 12 مجزرةً ضد العائلات، راح ضحيتها 113 شهيداً و250 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 110، وذلك بعد بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد/ علي سالم أبو عجوة بقصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمدينة غزة خلال تغطيته الصحفية.

ونشر تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب "الإسرائيلية" الوحشية على قطاع غزة

الأحد 7 يناير 2024م

(93)يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

(1,915)مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

(29,835)شهيداً ومفقوداً.

(22,835)شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

(10,000) شهيد من الأطفال.

(7,000) شهيدة من النساء.

(326) شهداء من الطواقم الطبية.

(45) شهيداً من الدفاع المدني.

(109) شهيداً من الصحفيين.

(7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

(58,416) مصاباً.

(6,000) إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة.

(650) جريحاً فقط من سافروا للعلاج.

(10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

(99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

(10) معتقلين من الصحفيين.

(2) مليون نازح في قطاع غزة.

(400,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

(134) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

(94) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(295) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(134) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(240) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

(69,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

(290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

(65,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

(30) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

(53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

(150) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

(121) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.

(200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأحد 7 يناير 2024م





