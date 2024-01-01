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الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

الأحد 07 يناير 2024 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية



رام الله/سما/

 وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال سيادته في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، وكادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والقنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية.

وقال السفير دياب اللوح، إن لقاء قمة سيجمع الرئيس مع الرئيس السيسي لبحث سبل التعاون الثنائي من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية، التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، كما يبحث الرئيسان الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أشهر، ومنع تهجير أبناء شعبنا من أرضه إلى خارجها، ووقف اعتداءات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون الثنائي الدائم بين القيادتين تجاه القضايا المتعددة والمشتركة على المستويات والمحافل العربية والإقليمية والدولية، كما تهدف إلى إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والمتصلة جغرافيًا على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، تحت مظلة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا داخل فلسطين وخارجها.

ويرافق الرئيس في الزيارة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح .

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