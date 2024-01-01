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صحفي إسرائيلي يعلق على صورة نشرها الجيش زعم أنها لمحمد الضيف

الأحد 07 يناير 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي يعلق على صورة نشرها الجيش زعم أنها لمحمد الضيف



القدس المحتلة/سما/

علق صحفي إسرائيلي على الصورة التي نشرها المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري زاعما أنها لمحمد الضيف القائد العام لـ "كتائب القسام" والمطلوب الأول لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

 

كتب الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومنتال عبر منصة "إكس" معلقا على الصورة: "يبدو أن محمد الضيف ليس لديه يدين وحسب بل وقدمان ايضا، في إشارة إلى عدد الأحذية الموجودة في الصورة"، حيث كان الاعتقاد الاسرائيلي هو أن محمد الضيف مشلول ومبتور القدمين.

وكان هاغاري قد نشر في وقت سابق صورة لشخص يزعم أنه محمد الضيف، وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الضيف ظهر في الصورة على النقيض تماما من تقييمات ما قبل الحرب، في إشارة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، صورة جديدة قالت إنها لقائد كتائب القسام، الجناح العسكري في حركة حماس محمد الضيف.

ويعتبر محمد الضيف المطلوب رقم واحد لإسرائيل، وقد تجنّب الاغتيال والاعتقال مرات عديدة، والصورة الوحيدة الحقيقية المتداولة سابقا له هي صورة عمرها عقود من الزمن.

والضيف واسمه محمد دياب إبراهيم المصري والمكنى بـ"أبو خالد" من مواليد أغسطس من العام 1965.

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