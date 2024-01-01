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الرئيس عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي

الأحد 07 يناير 2024 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي



رام الله/سما/

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


ومن المنتظر أن يبحث عباس مع السيسي التنسيق المشترك بشأن الحرب على قطاع غزة، قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

وسبق أن أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، نهاية ديسمبر الماضي، رفض "مبادرة مصرية" اقترحتها القاهرة، تضمنت 3 مراحل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأرجعت السبب إلى ما قالت إنه "حديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية المنظمة"، وذلك قبل أن تجري مصر تعديلات لاقت ترحيب المنظمة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

#الرئيس عباس

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