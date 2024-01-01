جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه منذ 7 أكتوبر الماضي

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2336 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشار الجيش عبر موقعه إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر إلى 1026.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس السبت مقتل ضابط برتبة رائد شمال قطاع غزة، ما يرفع خسائره البشرية إلى 510 قتيلا منذ الـ7من أكتوبر، وإلى 176 قتيلا منذ بدء العملية البرية في غزة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.