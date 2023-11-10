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نقابة الصحفيين: مجزرة الاحتلال بحق الصحفيين لن ترهبهم وستزيدهم إصرارا على نقل حقيقة إجرامه

الأحد 07 يناير 2024 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين: مجزرة الاحتلال بحق الصحفيين لن ترهبهم وستزيدهم إصرارا على نقل حقيقة إجرامه



رام الله / سما /

 أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، المجزرة البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أدت لاستشهاد الصحفي حمزة الدحدوح نجل الإعلامي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في غزة، والصحفي مصطفى ثريا، إثر قصف المركبة التي كانا يستقلانها.

 

وشددت النقابة في بيان صحفي اليوم الأحد، على أن هذه الجرائم بحق الصحفيين التي راح ضحيتها 9% من صحفيي غزة، لن ترعب الصحفيين ولن ترهبهم، بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة نقل حقيقة اجرام الاحتلال وحرب الابادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة.

 

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح التحقيق في جرائم استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، مشيرة إلى ان افلات الاحتلال من العقاب بمثابة ضوء أخضر لمواصلة جرائمه.

 

وتقدمت النقابة بأحر التعازي والمواساة للزميل وائل الدحدوح، وعائلة الصحفي مصطفى ثريا باستشهادهما، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته.

 

يذكر أن الاحتلال استهدف في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عائلة الدحدوح في غارة جوية أصابت المنزل الذي نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد زوجته وابنه محمود وابنته شام البالغة من العمر 8 سنوات وحفيده ابن الشهيد حمزة.

#نقابة الصحفيين #الصحفيين

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