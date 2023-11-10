بن غفير: يجب تشجيع هجرة الغزيين ومئات الآلاف سيغادرون الآن

القدس المحتلة / سما /

عبر رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن تمسكه بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، وإقامة مستوطنات في القطاع.

واعتبر بن غفير، خلال مقابلة للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد، أن العودة إلى الاستيطان في القطاع هو "الأمر المطلوب الآن". وقال إنه "أعتقد أن الحل الصحيح هو تشجيع الهجرة الطوعية. أن نأخذهم ونرسلهم، إذ توجد ادعاءات مختلفة حول ظروف إنسانية، ومئات الآلاف منهم سيغادرون الآن".

وأضاف "أنني أحاول إقناع زملائي في الكابينيت والحكومة بأنه دعونا نجرب تنفيذ خطوة كهذه، دعونا نتوجه إلى عواصم في العالم. دعنا نسمح بخطوة كهذه، وهي، بالمناسبة، ستسمح لنا بإعادة سكان الغلاف، وسكان بئيري وكفار عزّا".

واعتبر بن غفير أنه ينبغي تغيير المفهوم الأمني الإسرائيلي. وادعى أنه "عندما تتواجد ميدانيا سيكون أصعب على العدو. وحماس والفلسطينيون يريدون القضاء علينا جميعا. والتصور الموجود منذ 20 عاما بالانسحاب من المنطقة (قطاع غزة)، إدخال عمال ومنحهم المال مقابل الهدوء، ينبغي أن ينتهي".

وتطرق بن غفير إلى تهجمه مع وزراء آخرين ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، ليلة الخميس – الجمعة الماضي، قائلا "إنني أطرح أسئلة صعبة، واستهزأوا مرات كثيرة بهذه الأسئلة. ولو أنصتوا لربما لم نكن في المكان الذي نتواجد فيه اليوم. وهم سمحوا للقط بحراسة اللبن. (شاؤول) موفاز هو أبو (بمعنى مهندس) خطة الانفصال، وهذا جزء من القصة والتحقيق" الذي يعتزم الجيش الإسرائيلي من خلال لجنة يرأسها موفاز.