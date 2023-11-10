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الدفاع المدني في غزة: الاحتلال استهدف أكثر من 70% من مقدراتنا

الأحد 07 يناير 2024 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني في غزة: الاحتلال استهدف أكثر من 70% من مقدراتنا



غزة / سما /

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، يوم الأحد، إن القصف الإسرائيلي استهدف أكثر من 70% من مقدراتنا، كما وتعرضت طواقمنا لعدة استهدافات مباشرة وغير مباشرة، طالت عدة مراكز تابعة لنا.

وأكد بصل اعتقال 5 من طواقم الدفاع المدني، مؤكدا" نحتاج إلى 18 سيارة إطفاء و18 سيارة إنقاذ وإسعاف و5 حفارات و10 صهاريج مياه."

وبين أن هناك أكثر من 8 آلاف مفقود في قطاع غزة منذ بدء معركة طوفان الاقصى.

وأشار إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم، مشيرا أن قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنى التحتية في القطاع.

وأوضح بصل أن معظم الجرحى بحاجة إلى العلاج خارج القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف هذه الحرب الدموية.

وقال لم تصلنا أي كميات من الوقود ما أدى لتعطل أكثر من 70% من قدراتنا التشغيلية. 

ودعا المؤسسات الدولية لرفدهم بالكفاءات خصوصا العربية، مشيرا" نحتاج إلى أجهزة للكشف عن الأحياء تحت الأنقاض"

#الدفاع المدني #غزة

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