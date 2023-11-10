طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء ربيعية

القدس المحتلة / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في أريحا والأغوار والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الإثنين غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد في ساعات مساء من يوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا احيانا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار خلال ساعات المساء والليل على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.