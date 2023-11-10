  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاحتلال:مقتل مجندة وإصابة 3 جنود آخرين بانفجار عبوة ناسفة داخل جنين

الأحد 07 يناير 2024 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال:مقتل مجندة وإصابة 3 جنود آخرين بانفجار عبوة ناسفة داخل جنين



القدس المحتلة / سما/

قُتلت مجندة إسرائيلية وأصيب 3 آخرون، صباح الأحد، في تفجير عبوة ناسفة في سيارة عسكرية كانوا يستقلونها خلال عملية توغل في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت قناة “كان”، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الحكومية، إن الرقيب “شاي جرماي” (19 عاما) قُتلت في تفجير جيب عسكري، وهي من مدينة كرميئيل في منطقة الجليل الأعلى (شمال).
القناة نقلت عن مصدر أمني لم تسمه، إن “شاي” كانت في السيارة التي تقدمت القوات إلى مخيم جنين، خلال عملية مشتركة قامت بها شرطة حرس الحدود والجيش.
وفي بداية العملية، انفجرت عبوة ناسفة أمام السيارة، قبل أن تسير على عبوة أخرى، مما أدى إلى مقتل شاي وإصابة ثلاثة عناصر أخرى، بحسب القناة التي لم تذكر تفاصيل بشأنهم.
وقتل الجيش الإسرائيلي، خلال هذا التوغل، 6 فلسطينيين، بينهم 4 أشقاء، في قصف على تجمع في جنين، وفقا لوزارة الصحة.

الأكثر قراءة اليوم

100 مسؤول إسرائيلي سابق يكشفون عن "جبهة حرب جديدة" ليست متوقعة

فيديو.. سفيرة إسرائيل في بريطانيا تدعو لتدمير غزة بأكملها بمدارسها ومساجدها ومنازلها

الغارديان: "إسرائيل" تحاول استرضاء أمريكا بمقترحات بشأن غزة

نتنياهو: "ممنوع وقف الحرب" على غزة..

تهديدات نصر الله "أساسها متين".. تقرير عبري يرصد قدرات "حزب الله" العسكرية

ميدل إيست آي: لماذا تكون حماس قد “انتصرت بالفعل” على إسرائيل؟

"القسام" تنشر مشاهد لجنود أسرى قتلهم جيش الاحتلال في حي الشجاعية

الأخبار الرئيسية

مُحلِّلٌ إسرائيليٌّ: الجيش متعثِّر ومكشوف أمام المقاومة بغزة التي ستُجبِره على الانسحاب..

WhatsApp Image 2023-11-10 at 21.26.55-d2d6fac6-a971-42e3-9772-06d79b7fb1bb

35 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

70772044_976947089303907_2270335200317669376_n-730x438

إدانات ومطالب بإلغاء تكريم شاعر فلسطيني شارك في تأبين جندي للاحتلال قتل في غزة (فيديو)

659988e44236045cf22f1d7a

تهديدات نصر الله "أساسها متين".. تقرير عبري يرصد قدرات "حزب الله" العسكرية

6599aaff42360459455a0664 (1)

شاهد: جيش الاحتلال ينشر صورة جديدة يزعم أنها لمحمد الضيف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية