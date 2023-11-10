الاحتلال:مقتل مجندة وإصابة 3 جنود آخرين بانفجار عبوة ناسفة داخل جنين

القدس المحتلة / سما/

قُتلت مجندة إسرائيلية وأصيب 3 آخرون، صباح الأحد، في تفجير عبوة ناسفة في سيارة عسكرية كانوا يستقلونها خلال عملية توغل في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت قناة “كان”، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الحكومية، إن الرقيب “شاي جرماي” (19 عاما) قُتلت في تفجير جيب عسكري، وهي من مدينة كرميئيل في منطقة الجليل الأعلى (شمال).

القناة نقلت عن مصدر أمني لم تسمه، إن “شاي” كانت في السيارة التي تقدمت القوات إلى مخيم جنين، خلال عملية مشتركة قامت بها شرطة حرس الحدود والجيش.

وفي بداية العملية، انفجرت عبوة ناسفة أمام السيارة، قبل أن تسير على عبوة أخرى، مما أدى إلى مقتل شاي وإصابة ثلاثة عناصر أخرى، بحسب القناة التي لم تذكر تفاصيل بشأنهم.

وقتل الجيش الإسرائيلي، خلال هذا التوغل، 6 فلسطينيين، بينهم 4 أشقاء، في قصف على تجمع في جنين، وفقا لوزارة الصحة.