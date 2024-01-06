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35 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

الأحد 07 يناير 2024 04:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
35 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد نحو 35  مواطنا، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزل في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا على الأقل بينهم 12 طفلا، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، ومنزلا في دير البلح  ما أدى لاستشهاد 11 موطنا على الأقل بينهم سيدة.

وفي رفح استشهد 7 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف بناية تؤوي نازحين ، وأصيب 14 آخرين جراء قصف طائرات حربية أرضًا زراعية بمنطقة موراج ومنزلا بمنطقة حي الزهور شمال المحافظة.

كما أطلقت الطائرة المسيرة (كواد كابتر) النار بكثافة على منازل المواطنين والشوارع في مخيم المغازي، تزامنا مع تنفيذ الطائرات الحربية حزاما ناريا قرب شارع السكة غرب المخيم، وإطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال المتمركزة قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين.

وأفاد شهود عيان، باندلاع حريق شرق مخيم النصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف غرب دير البلح.

                    

#اسرائيل #قصف اسرائيلي #مخيم المغازي #خانيونس #رفح

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