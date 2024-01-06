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مظاهرة في باريس ضد مساعي "إسرائيل" لتهجير سكان غزة

السبت 06 يناير 2024 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة في باريس ضد مساعي "إسرائيل" لتهجير سكان غزة



باريس/سما/

 شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مسيرة احتجاجية ضد مطالبات وزراء إسرائيليين بتهجير سكان قطاع غزة الفلسطيني.

واجتمع العشرات من مؤيدي فلسطين في باريس وسط ساحة الباستيل ثم ساروا حتى ساحة الشعب.

وطالب المتظاهرون بإعلان وقف إطلاق النار ومنع الإبادة الجماعية في غزة، منددين بدعوات إسرائيلية لتهجير سكان القطاع.

 

 

وكان وزراء إسرائيليون بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب “الليكود” الحاكم، داني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أمريكية ودولية وعربية.

وكان النائب الفرنسي عن حزب “فرنسا الأبية”، توماس بورت، دعا عبر منصة “إكس”، لمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة.

الموقع الرسمي للحملة (www.change.org)، الذي نشره بورت، سلط الضوء على الوضع الإنساني والدمار الذي يشهده قطاع غزة، والظروف الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع الصحي هناك، خلال تأديتهم مهامهم.

 

#باريس

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