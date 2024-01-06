  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 5680 منذ 7 أكتوبر

السبت 06 يناير 2024 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 5680 منذ 7 أكتوبر



رام الله/سما/

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 5680 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 20 منذ مساء الجمعة حتى مساء السبت.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقالت المؤسستان إن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، ترتفع إلى أكثر من 5680 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الجمعة) وحتى مساء اليوم السبت 22 مواطناً على الأقل من الضفة”.

ووفق المؤسستين “تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

وبحسب تقرير سنوي لمؤسسات الأسرى بلغ إجمالي عدد الأسرى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول أمريكي كبير: الحرب على غزة قد تستمر لنهاية 2024 ..

فيديو.. سفيرة إسرائيل في بريطانيا تدعو لتدمير غزة بأكملها بمدارسها ومساجدها ومنازلها

100 مسؤول إسرائيلي سابق يكشفون عن "جبهة حرب جديدة" ليست متوقعة

الغارديان: "إسرائيل" تحاول استرضاء أمريكا بمقترحات بشأن غزة

رئيس الموساد السابق يحث ذوي المحتجزين بغزة على الاستمرار بالتظاهر وعدم الاستجابة لزوجة نتنياهو

ميدل إيست آي: لماذا تكون حماس قد “انتصرت بالفعل” على إسرائيل؟

"إسرائيل" تخشى إصدار "العدل الدولية" قرارا بوقف القتال في غزة

الأخبار الرئيسية

659988e44236045cf22f1d7a

تهديدات نصر الله "أساسها متين".. تقرير عبري يرصد قدرات "حزب الله" العسكرية

6599aaff42360459455a0664 (1)

شاهد: جيش الاحتلال ينشر صورة جديدة يزعم أنها لمحمد ضيف

نتنياهو: "ممنوع وقف الحرب" على غزة..

photo_2024-01-06_18-28-30

صورة: جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي خلال المعارك في غزة

photo_2024-01-06_18-05-56

"القسام" تنشر مشاهد لجنود أسرى قتلهم جيش الاحتلال في حي الشجاعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية