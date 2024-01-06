ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 5680 منذ 7 أكتوبر

رام الله/سما/

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 5680 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 20 منذ مساء الجمعة حتى مساء السبت.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقالت المؤسستان إن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، ترتفع إلى أكثر من 5680 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الجمعة) وحتى مساء اليوم السبت 22 مواطناً على الأقل من الضفة”.

ووفق المؤسستين “تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

وبحسب تقرير سنوي لمؤسسات الأسرى بلغ إجمالي عدد الأسرى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.