فيديو: "حزب الله" يعرض مشاهد للحظة استهداف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني اليوم السبت مشاهد من عملية استهدافه لقاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي بعشرات الصواريخ.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف جنود ومواقع وقاعدة إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

في حين أعلن في أحد بياناته استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية بـ62 صاروخا من أنواع ‏متعددة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها، حيث قال:"

- أولا، تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة، وهي ‏أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزا للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي ‏الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسيا عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في ‏كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالا، والثانية "متسبيه رامون" جنوبا.‏

وتُعنى قاعدة ميرون بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. كما وتُشكل هذه القاعدة ‏مركزًا رئيسيًا لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل في هذه القاعدة عدد ‏كبير من نخبة الضباط والجنود الصهاينة.‏

- ثانيا، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:50 من صباح اليوم السبت، ‏وفي إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء ‏في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخا من أنواع ‏متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكدة". ‏