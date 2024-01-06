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تظاهرات حاشدة في تل أبيب وحيفا للمطالبة برحيل نتنياهو وحكومته

السبت 06 يناير 2024 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات حاشدة في تل أبيب وحيفا للمطالبة برحيل نتنياهو وحكومته



القدس المحتلة/سما/

تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، للمطالبة برحيل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء في البلاد، وحكومته أيضا.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط، للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو، والدخول في عملية انتخابات فورية.

وأشارت وسائل إعلام أخرى بخروج مظاهرات في مدينة تل أبيب، للسبب ذاته، حيث يطالب المحتجون نتنياهو، بالعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك للمطالبة باستقالته.

#نتنياهو #حيفا #تل أبيب

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