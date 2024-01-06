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"سرايا القدس" تقصف غلاف غزة وتعرض مشاهد إطلاق قذائف هاون على تحشدات إسرائيلية

السبت 06 يناير 2024 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تقصف غلاف غزة وتعرض مشاهد إطلاق قذائف هاون على تحشدات إسرائيلية



غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم السبت، عن قصف "سديروت" و"نيرعام" ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وعرضت "سرايا القدس" مشاهد من استهدافها بقذائف الهاون للتحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم شرقي مدينة خان يونس بغزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس التحشدات العسكرية في محاور التقدم شرق خان يونس".

كما أعلنت سرايا القدس عن خوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) في محور التقدم بمنطقة معن شرق خانيونس.

وفي بيان آخر أكدت سرايا القدس خوض مجاهدوها ا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم وسط مدينة خانيونس، و قصف التحشدات العسكرية في منطقة المحطة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
 


 

#سرايا القدس

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