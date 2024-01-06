"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم السبت ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023 ( عقب إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) ولغاية يوم أمس الجمعة.
وذكر الإعلام الحربي في "حزب الله" في "إنفوغراف" أن عملياته جاءت بالشكل الآتي: "
- معدل العمليات:
- معدل العمليات في اليوم الواحد: 7.
- أكبر عدد لعمليات في يوم واحد: 23.
- أصغر عدد لعمليات في يوم واحد: 2.
- المواقع الحدودية التي تم استهدافها:
- مستوطنات: 44 استهدافاً.
- مواقع حدودية: 510 استهدافات.
- مواقع خلفية: 24 استهدافا.
- نقاط حدودية: 70 استهدافا.
- تهجير المستوطنين:
- شعاع المنطقة المخلاة: 5 كلم.
- عدد المستوطنات المخلاة المعلن: 43.
- عدد المستوطنين النازحين المعلن: 81000.
- عدد المستوطنين النازحين الفعلي: 230000.
مشاهد الاستهدافات الموزعة على الإعلام: 177، عدد الإصدارات: 84.
- 670 استهدافا على الحدود الجنوبية:
- نوع الاستهداف: 43 آلية ( 3 آليات لوجستية، 20 ناقلة جند، 20 دبابة)
- 18 مركز قيادة، 179 دشم وتموضعات في المواقع والمستوطنات.
- 181 تجهيزات فنية.
- مصنع عسكري.
- تموضع أفراد: 211.
- الجدار الحدودي: 21.
- مرابض مدفعية: 11.
- منصة للقبة الحديدية (1).
- مسيّرات وطائرات: 4.
- الخسائر البشرية: 2000 بين قتيل وجريح.
- الأسلحة المستخدمة (الأعداد المذكورة هي أعداد الرمايات كعمل عسكري وليس أعداد المقذوفات أو الصواريخ):
- المدفعية: 172.
- الصواريخ (أرض - أرض): 98.
- القنص والرشاشات: 50.
- الدفاع الجوي: 33.
- الهجمات الجوية: 17.
- الصواريخ الموجهة: 257.
- الأسلحة المباشرة: 68.
- سلاح الهندسة: 4.