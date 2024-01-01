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حسين الشيخ: مستقبل قطاع غزة يحدده شعبنا لا إسرائيل

السبت 06 يناير 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: مستقبل قطاع غزة يحدده شعبنا لا إسرائيل



رام الله/سما/

شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، السبت، على أن مستقبل قطاع غزة "يحدده الشعب الفلسطيني وليس إسرائيل".

وقال الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "كل السيناريوهات التي يطرحها سياسيو الاحتلال (الإسرائيلي) وقادته محكوم عليها بالفشل".

وأكد أن "الحل الشامل ورحيل الاحتلال هو خيارنا وبرنامجنا واستراتيجيتنا".

ومنذ بدء موجة التصعيد الحالية في قطاع غزة، تحدث مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون برؤى مختلفة عن إدارة غزة في "مرحلة ما بعد حماس"، فيما ردت الحركة والسلطة الفلسطينية بأن "إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص".

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه لكن دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية

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