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الإعلامي الحكومي بغزة: الجنود الإسرائيليون سرقوا من القطاع ما يقدر بـ24 مليون دولار

السبت 06 يناير 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي الحكومي بغزة: الجنود الإسرائيليون سرقوا من القطاع ما يقدر بـ24 مليون دولار



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، أن "هناك عشرات البلاغات من أهالي قطاع غزة تفيد بقيام الجيش الإسرائيلي بسرقة أموال وذهب من القطاع قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل (أي ما يعادل 24 مليون دولار)"، خلال الحرب التي تشنها  "إسرائيل" حاليا على القطاع.


وقال المكتب الحكومي في بيان إن "عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، الأولى على الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب، سرقوا حقائبهم التي تحوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات".


وتابع البيان أن "الطريقة الثانية كانت بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرج أصحابها، دخلوها وسرقوها، وأخذوا لهذه الجريمة صورا تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بيت لاهيا".

واستشهد البيان الفلسطيني بما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، حين أشارت إلى هذه "السرقة الممنهجة لأموال الغزيين منذ بداية الاجتياح البري للقطاع"، كما ذكرت أن "الجيش الإسرائيلي استولى على 5 ملايين شيكل خلال هذه الحرب، تم تحويلها إلى القسم المالي في وزارة الدفاع الإسرائيلية".

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي كذلك إلى ما أوردته صحيفة "واينت" الإسرائيلية، التي أكدت أن "الجنود الإسرائيليين استولوا على 5 ملايين دولار من قطاع غزة"، مشيرة إلى أن ما يسمى بـ"وحدة الغنائم" في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي صادرت الأموال التي تم ضبطها.

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