30 جهة كويتية تطالب الحكومة بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"

الكويت/سما/

طالبت 30 جهة في الكويت، من بينها تيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وقوى طلابية، اليوم السبت، وزارة الخارجية الكويتية، بالانضمام للدعوى المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وتعقد محكمة العدل الدولية، في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر في الدعوى المقامة ضد إسرائيل على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

وعبّرت القوى الكويتية في بيان مشترك، عن استغرابها "صمت" المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر، مضيفة أن جيش الاحتلال "لم يتوانَ عن الاعتداء على كل ما هو محرّم دولياً، فطاول الاعتداء الطواقم الطبية والأطفال والنساء والمدنيين والصحافيين وكبار السن، أمام أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية".

وتابع البيان: "ومما يزيد من استغرابنا هو صمت الدول العربية والإسلامية. هذا الصمت قد يرتقي أحياناً إلى المساهمة في الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية لأهل غزة".

وقالت القوى المُوقّعة على البيان "إزاء هذا الصمت المطبق يجب ألا تقف حكومة دولة الكويت موقف العاجز، بل أن تتحرك بعلاقاتها وقدراتها في المحافل الدولية لوقف هذا العدوان ومحاسبة هذا الكيان الغاصب".

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وشارك في التوقيع على البيان من التيارات السياسية، كل من "حزب المحافظين المدني"، و"تجمع ولاء الوطني"، و"الحركة التقدمية الكويتية"، و"تجمع الميثاق الوطني"، و"المنبر الديمقراطي الكويتي".

ومن الجهات المناصرة للقضية الفلسطينية وقّعت كل من "رابطة شباب لأجل القدس" فرع دولة الكويت، و"فريق جيل النصر"، و"كويتيون ضد التطبيع"، و"ملتقى القدس"، و"خليجيون لدعم فلسطين"، و"فريق سنا القدس للشابات"، و"كويتيون دعماً لفلسطين"، و"فريق مُرابطات عن بُعد".

وشاركت في التوقيع على البيان أيضا جهات من مؤسسات المجتمع المدني وهي: "جمعية المحامين الكويتية"، و"الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية"، و"جمعية الخريجين الكويتية"، و"جمعية الشفافية الكويتية"، و"الجمعية الكويتية للإخاء الوطني"، و"الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية"، و"الرابطة الوطنية للأمن الأسري"، و"جمعية الإصلاح الاجتماعي"، و"جمعية الثقافة الاجتماعية"، و"جمعية الدكتور الكويتية"، و"رابطة الاجتماعيين الكويتية"، و"اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي"، و"اللجنة الكويتية للسلم والتضامن"، و"القائمة الأكاديمية المستقلة" في "جمعية أعضاء هيئة التدريس" بجامعة الكويت.

ومن القوى الطلابية: "القائمة الإسلامية" في جامعة الكويت، و"الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب"، و"لجنة القدس" في اتحاد طلبة جامعة الكويت.