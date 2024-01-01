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برلماني فرنسي يدعو لمنح جائزة نوبل للعاملين في صحة غزة

السبت 06 يناير 2024 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني فرنسي يدعو لمنح جائزة نوبل للعاملين في صحة غزة



باريس/سما/

دعا النائب الفرنسي عن حزب “فرنسا الأبية”، توماس بورت، لمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة.

وأضاف في تدوينة له عبر منصة “إكس” أن “مجرمي الحرب الإسرائيليين يقتلون الشعب الفلسطيني”.

وطالب “الجميع” بالتحرك من أجل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2024، للعاملين في القطاع الصحي بغزة.

البرلماني الفرنسي أرفق تدوينته برابط لحملة حول تأييد هذا المقترح، داعياً إلى التوقيع عليها.

 

وسلط الموقع الرسمي للحملة (www.change.org) الضوء على الوضع الإنساني والدمار الذي يشهده قطاع غزة، والظروف الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع الصحي هناك، خلال تأديتهم مهامهم.

وأشار إلى مواصلة العاملين في الصحة بقطاع غزة، مهامهم رغم الغارات الجوية والدمار. كما أفاد بمقتل 267 عاملا في قطاع الصحة في غزة، واختطاف وفقدان أكثر من 40 آخرين منذ بداية الحرب الأخيرة ولغاية 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وحظيت الحملة حتى الآن بتوقيع 65 ألفا و920 داعما لها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت، 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

#فرنسا

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