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"من أجل إسرائيل".. مايك بنس يوقّع على قذيفة مدفعية قبل إطلاقها نحو لبنان

السبت 06 يناير 2024 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"من أجل إسرائيل".. مايك بنس يوقّع على قذيفة مدفعية قبل إطلاقها نحو لبنان



القدس المحتلة / سما/

زار نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس جنودا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقع على قذائف مدفعية ستطلق على لبنان.

 

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الجمعة، أن بنس زار مجموعة جنود على حدود إسرائيل مع لبنان، خلال زيارته تل أبيب، مشيرة إلى أنه تبادل أطراف الحديث مع الجنود ووقع على قذائف مدفعية إسرائيلية.

وخلال حديثه مع الجنود قال لهم بنس: "نقدر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأمريكية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأمريكي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك".

وتناول بنس الغداء مع الجنود، حيث تم تقديم الحساء الكوبي الذي أعده رائد الفوج، وأصر على أن يجلسوا جميعا معه في الخيمة و"يصنعوا القهوة". وقالت الصحيفة إنه "كما هي عادة السكان المحليين، وقع بنس على إحدى قذائف المدفعية وكتب عليها: من أجل إسرائيل".

وفي نهاية الزيارة، كتب بنس على صفحته في منصة"إكس": "زرت القيادة الشمالية لإسرائيل، والتقيت بالقادة العسكريين وانضممت إلى الجنود المتمركزين بالقرب من الحدود مع لبنان. منذ 7 أكتوبر خرج هؤلاء الإسرائيليون الشجعان، وبعضهم أمريكيون، مواطنون تركوا عائلاتهم وبيوتهم للدفاع عن إسرائيل. بارك الله في الجميع".

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