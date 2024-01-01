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شاهد ..مسؤولة إسرائيلية تدعو لتدمير "الأونروا" فورا لكسب الحرب في غزة

السبت 06 يناير 2024 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..مسؤولة إسرائيلية تدعو لتدمير "الأونروا" فورا لكسب الحرب في غزة



القدس المحتلة / سما/

تناقلت مواقع التواصل الاجتماع فيديو لحديث مسؤولة إسرائيلية خلال مناقشة في البرلمان، تدعو فيه إلى تدمير وكالة "الأونروا" فورا لكسب الحرب في غزة.

وقالت نوغا أربيل، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مطالبة بتدمير وكالة الأمم المتحدة التي تقدم الإغاثة للاجئين الفلسطينيين. "لن يكون من الممكن كسب الحرب إذا لم ندمر الأونروا.. هذا التدمير يجب أن يبدأ على الفور".

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية  أن إسرائيل تستهدف الأونروا لإخراجها من غزة وتعميق التهجير وتغيير طابع القطاع السكاني.

واعتبرت الوزارة أن الحرب على "الأونروا" تندرج في إطار مخططات التهجير القسري ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة وطبيعته المعروفة بالكامل.

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