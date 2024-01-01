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الأردن وفرنسا ينفذان عملية إنزال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

السبت 06 يناير 2024 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن وفرنسا ينفذان عملية إنزال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة



غزة / سما /

نفذت طائرات من نوع C130، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واحتوت المساعدات التي تم إنزالها على مواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.

وتأتي هذه العملية بتنفيذ من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييداً من الجانب الفرنسي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الاهالي في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.

#غزة #الأردن #فرنسا #مساعدات إنسانية

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